تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسماعيلية

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية على محافظة الإسماعيلية .حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتبدو فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث ٣٠٪.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٢٠ درجة مئوية والصغرى ١٢ درجة مئوية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار الثلاثة أيام الماضية طقس بارد مع رياح مثيرة للأتربة وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت الى زيادة سرعه الرياح، والأمطار فى بعض المناطق من المحافظة.

وانتظمت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لقافلتي الشمال والجنوب القادمتين من البحر المتوسط والاحمر في موعدها وشهدت حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس انتظاما في عملها مع تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة سرعة الرياح.