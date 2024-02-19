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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد صلاح الدين: زيارة مجلس الأهلي للزمالك خطوة مميزة لنبذ التعصب

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

أشاد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة نادي الزمالك مؤكداً أنها زيارة تاريخية بين قطبي الكرة المصرية 
 

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وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن زيارة مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى النادي الزمالك خطوة مميزة لنبذ التعصب بين جماهير القطبين في الفترة المقبلة". 

وتابع:"أتمنى أن تنهي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للزمالك حالة الشحن الجماهيري بين الناديين في الفترة المقبلة ".

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