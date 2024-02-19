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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد صلاح الدين: لاعبو زد قدموا مباراة مميزة أمام البنك الأهلي رغم التعادل

زد والبنك الأهلي
زد والبنك الأهلي

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن فربقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق البنك الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن لاعبي فريق زد قدموا مباراة مميزة أمام البنك الأهلي رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز ".
 

وتابع:" فريق زد يقدم مستوي مميز هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز وأتمنى أن نحقق مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري ".

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