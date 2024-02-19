حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، إن الاحتلال جعل الشعب الفلسطيني أمام الرحيل أو الخضوع ،أوالموت وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف متحدث حركة فتح، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، أن مخطط التهجير بدأ من خلال سلسلة من الانتهاكات جزء منها يقوم به جيش الاحتلال وجزء من خلال المستوطنين ويتم الاعتداء على الفلسطينيين وحرق قرى والاعتداء بالقتل المباشر على الفلسطينيين.

وتابع: "منذ العام ونصف بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي خطة الحسم ووضعت الشعب الفلسطيني في سجن كبير بمدن الضفة الغربية وقيامه باعتداءات ضد الفلسطينيين.

الحكومة المتطرفة في إسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات في الضفة الغربية

وأوضح متحدث حركة فتح،أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات في الضفة الغربية، موضحًا أن بن غفير امعن في اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة والمدن تحولت لسجون كبيرة.

وأكد متحدث حركة فتح، أن بن غفير اقترح تشكيل الجيش الوطني ويقصد به المستوطنين وتسليحهم بأسلحة ثقيلة كالصواريخ، متابعا: "المستوطنون يشاركون في أسر الفلسطينيين ومنذ الـ7 من أكتوبر تم أسر 7500 أسير والاعتداء على الأسير وعائلته، وسرقة الأموال والسيارات”.

وأعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن وفد حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد سيصل إلى موسكو في 28 شباط/ فبراير، لحضور اللقاء الفلسطيني- الفلسطيني.

وحسب سبوتنيك، قال نوفل للصحفيين: "أعضاء الوفد سيصلون في 28 فبراير/ شباط، ويغادرون في 2 مارس/ آذار".

وأكد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير/شباط الجاري.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، محمد الحاج موسى، لوكالة "سبوتنيك": "تلقت الحركة دعوة رسمية لزيارة موسكو نهاية الشهر الجاري، وستشارك عبر وفد رسمي في اللقاء".

وأضاف: "هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمثل هذه اللقاءات. نحن من دعاة الحوار الداخلي والوطني، وشاركنا في كافة الحوارات السابقة منذ عام 2005".

وأشار الحاج موسى، إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة، رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها.

واعتبر أنه "من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار، على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها".

وأكد أن الحوار الوطني وهو الوسيلة الوحيدة لتقوية الوحدة الداخلية والوصول لبرنامج وطني مشترك.

كما دعا للبناء على المرحلة السابقة من الحوار الوطني، والاستفادة من التجارب، على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قائلا: "نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مساعدة في هذا الاتجاه".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد لقاء تشاوري في العاصمة الروسية موسكو، لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحة الفلسطينية.