كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي كان يعاني من إصابة خفيفة في الكتف، ولم يكن سليما بنسبة 100% لذلك لم يشارك بشكل أساسي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.
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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كهربا لديه بالفعل زفاف شقيقته يوم الأربعاء القادم، وبالتأكيد يريد اللاعب حضور الزفاف، وسيقوم بالحديث مع مارسيل كولر حول امكانية سفره مع البعثة إلى غانا لمواجهة ميدياما".
وأضاف: "كهربا سيقترح على كولر إمكانية حضور حفل زفاف شقيقته مع الانضمام لبعثة الأهلي يوم الخميس في غانا، خصوصا أن المدير الفني متمسك باللاعب".
وواصل: "كولر سوف يحسم موقف كهربا من السفر مع البعثة أو الموافقة على طلبه باللحاق بالفريق يوم الخميس في غانا، خصوصا وأن الفريق في حاجة لتواجده خلال المباراة المقبلة أمام ميدياما".