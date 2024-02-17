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الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قرار جديد من كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

اتخذ السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قراراً جديداً قبل مواجهة ميدياما الغاني المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي من الجزائر ، اليوم السبت ، عقب التعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري أمس الجمعة في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وكان مقرراً أن يخوض الفريق الأحمر مرانه غداً الأحد بصورة طبيعية ولكن كولر قرر منح لاعبيه راحة إضافية لمدة 24 ساعة تجنباً للإجهاد.

ويؤدي الأهلي مرانه بعد غدٍ الاثنين على أن تغادر البعثة إلى غانا يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط عقب الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0 ثم التعادل ذهاباً وإياباً مع شباب بلوزداد بدون أهداف والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في ملعبه بنتيجة 2-2.

 

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