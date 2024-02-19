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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق : علينا دعم التوأم في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

حسام حسن وإبراهيم
حسام حسن وإبراهيم حسن

أكد عبدالعزيز عبدالشافي نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، مطالبًا بضرورة مساندة التوأم في المهمة القادمة، خصوصا بعد التطور الرهيب لمستوى منتخبات قارة إفريقيا.

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وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك تطور واضح في مستوى منتخبات افريقيا، وعلينا دعم تجربة التوأم، وأن نصبر للنهاية معهم، وعدم الاكثار من الحديث في موضوع محمد صلاح، فهو لاعب كبير وأثر كثيرًا في الجمهور وحتى الأطفال".

وأضاف: "اتمنى التوفيق للتوأم، وهو تحدٍ كبير لهما، ولديهما خبرات كبيرة سوف يتم الاستفادة منهم، ولكن علينا دعم الجهاز الفني، ومساندة المنتخب للوصول لكأس العالم".

وتابع: "الأهلي كان بعيد عن المستوى المعهود أمام شباب بلوزداد في ظل الغيابات الكثيرة، ولكن لست قلق لأن الفريق قادر على العودة بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "فريق شباب بلوزداد كان يلعب بشكل جيد وقوي، والأهلي خرج بنتيجة جيدة، والفترة القادمة سوف يقدم الفريق مستوى أفضل في المباريات القادمة".

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