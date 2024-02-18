قرار من النيابة بشأن المتهم بتعذيب نجلته حتى الموت

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شرق القاهرة، قرارًا بتجديد حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وإدعاء سقوطها من الشرفة، في منطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت كشفت التحريات الأولية عن أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عامًا بقذفها من علو، ولقيت مصرعها في الحال، وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

وقال طبيب الصحة، إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصًا ما ألقى بها، وعقب سماع أقوال الجيران أكدوا أن والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هو ووالدتها.