الأمم المتحدة: إسرائيل أضرمت النيران في مقر "الأونروا"

أفادت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية أضرمت النار في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة خلال العمليات التي جرت في الفترة من 7 إلى 10 فبرايرالجاري.

وفي بيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة، جاء فيه: "في الفترة من 7 إلى 10 فبراير، أفادت التقارير أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بعمليات عسكرية داخل المقر الرئيسي للأونروا في غزة، والمكتب الإقليمي في غزة. وتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة في المباني، حيث تم حرق غالبيتها".

وأضافت المنظمة أنه خلال الفترة ذاتها، وقعت عمليات وأضرار مماثلة في مدرسة ومركز للمعاقين بصريا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.