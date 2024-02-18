إصابة 7 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

تعرض 7 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة نتيجة سقوط سيارة ميكروباص كانت في طريقها لكفر الشيخ في أحد الترع.

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وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرىى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بكفر الشيخ قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص بترعة مقابل قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأنقذت السلطات المصابين الذين تم نقلم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة