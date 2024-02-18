السيطرة على حريق شقة سكنية في المنيب

نشب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، دون وقوع إصابات، وعلى الفور تمت السيطرة عليه، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، تزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.