الشرقية للدخان تكشف سبب رفع أسعار السجائر (فيديو)

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنه تم تنفيذ زيادة طفيفية على علبة السجائر تصل إلى 3 جنيهات للعلبة الواحدة، متابعا أن الإنتاج يكفي البلاد والمدخنين في مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة.

فلتر السيجارة زاد بنسبة 400%

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن المنتج موجود في كل مكان في مصر ويتم بيع علبة السجائر في كل ربوع البلاد، وسعر علبة السجائر من الشركة بشكل رسمي 30 جنيها، لافتا إلى أن فلتر السيجارة زاد بنسبة 400%.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار السجائر بداية من اليوم الأحد، لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

أسعار السجائر بعد زيادة الأسعار

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة لسجائر معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن «الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة».

أسعار السجائر بعد الزيادة:



أسعار السجائر

• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.