دبلوماسي: التصرفات الإسرائيلية واحتلالها لفلسطين لمدة 75 عاما تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية

شدد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وعربية وإقليمية ودولية تشارك فيها كل الدول والمنظمات.

وقال حليمة خلال تصريحاته عبر فضائية “ المحور”، اليوم الأحد، إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تعد إرهاب دولة.

وأضاف حليمة أنه من الواضح ان تطورات القضية تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث إن التصرفات الإسرائيلية واحتلالها لفلسطين لمدة 75 عاما تخالف كل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وواصل حليمة أن هناك العديد من الممارسات التي تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية، وبخاصة ما يحدث في قطاع غزة وما يرتبط به من تهجير قسري وعقاب جماعي وهدم منازل ومنشآت وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بما يقرب من 30 ألف شهيد.