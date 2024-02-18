عاجل
حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)
الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

دبلوماسي: التصرفات الإسرائيلية واحتلالها لفلسطين لمدة 75 عاما تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة اسرائيل

شدد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وعربية وإقليمية ودولية تشارك فيها كل الدول والمنظمات.

txt

باحث: موقف مصر تجاه غزة قائم على مبادئ

 وقال حليمة خلال تصريحاته عبر فضائية “ المحور”، اليوم الأحد، إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تعد إرهاب دولة.

وأضاف  حليمة  أنه من الواضح ان تطورات القضية تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث إن التصرفات الإسرائيلية واحتلالها لفلسطين لمدة 75 عاما تخالف كل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وواصل حليمة أن هناك العديد من الممارسات التي تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية، وبخاصة ما يحدث في قطاع غزة وما يرتبط به من تهجير قسري وعقاب جماعي وهدم منازل ومنشآت وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بما يقرب من 30 ألف شهيد.

 

مواد متعلقة

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

ورقة ضغط أميريكة على إسرائيل مقابل الموافقة على تزويدها بذخائر دقيقة

بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها
الجريدة الورقية