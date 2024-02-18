دبلوماسي: مذكرة مصر لـ"العدل الدولية" ستحظى بتأييد شعبي كبير

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف، وسيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالمين العربي والإسلامي.



وتابع "هريدي" خلال تصريحاته عبر فضائية " إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأصاف أن : "هذه المذكرة تأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" .

واصل هريدي أن هذا يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق اتهمت جنوب أفريقيا اسرائيل امام المحكمة ذاتها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية في غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"