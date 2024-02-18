"الحوار الوطني" يثمن تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر تقديم بلاده مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق اتهمت جنوب أفريقيا اسرائيل امام المحكمة ذاتها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية في غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".