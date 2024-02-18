الشريف توجه بتكثيف أنشطة رمضان بمراكز شباب الاسكندرية

عقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية اجتماعا بمديري الادارات الفنيه( رياضه شباب طلائع اعدادقاده ) والتخطيط والمتابعه والعلاقات العامه والمركز الإعلامي وفروع الشباب وذلك فور انتهاء اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشبابوالرياضة بمديري المديريات عن طريق الفيديو كونفرانس

حيث وجهت بسرعه اعداد خطه عمل مكثفه لأنشطه داخل مراكز الشباب والانديه خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحي لخدمةالنشء والشباب

وكذا تجهيز عدد من الماراثونات خلال الأسابيع القادمة

واستعرضت خلال الاجتماع خطه العمل خلال المرحله القادمه ووجهت بتنفيذ مزيد من المبادرات في شتي المجالات دون ادني تكلفه علي الدولة

وكذا تنفيذ أنشطه متنوعه بالجهود الذاتيه

كما وجهت بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في محافظة الإسكندرية ووجهت إدارة اعداد القاده للتنسيق لعقد اجتماع معهم بعدالدور المهم الذي لعبته تلك الكيانات خلال الاستحقاق الرئاسي

واكدت علي تفعيل يوم الأسرة المصرية على مدار الجمعه والسبت من كل اسبوع بمراكز الشباب بمشاركة الإدارات المركزية بالمديرية إدارةالرياضة والشباب والطلائع وإعداد القاده بهدف تجميع جميع أفراد الاسره الاب والأم والأبناء في ساعه تدريبيه واحده كما وجهت بفتح فصول محو اميه في كل مركز شباب والتأكيد علي تكثيف أنشطه نادي التطوع و فصول محو الاميه انديه الفتاه والمرأة بالمراكزوالأندية الشعبية

واكدت على ضرورة الاهتمام بالنشى وعمل أنشطه متنوعه بالجهود الذاتيه وأيضا فتح منافذ بيع منتجات رمضان وذلك للتسهيل على المواطنين استعدادا لدخول الشهر الفضيل

وفي الختام أكدت علي تنفيذ احتفالات عيد الام وعقد ندوات عن فضل الام و مكانتها

كما وجهت الادارة العامة للرياضه لإعداد يوم رياضى ترفيهى للعاملين بمديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية لرفع الروح المعنوية لهم وزيادة اواصر الترابط والأخوة بينهم