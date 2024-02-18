المُشدد 3 سنوات لتاجر الهيروين في القناطر

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، حُكماً بالسجن المشدد 3 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة لسائق لاتجاره في الهيروين بدائرة مركز شبين القناطر.

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عقدت المحكمة برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21748 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2539 السنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 20 سبتمبر 2023 تم ضبط "مصطفي ج.ع" 39 سنة، سائق بدائرة بندر شبين القناطر بدائرة مركز شبين القناطر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "مورفين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سيف".

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالإتجار في الهيروين وإحراز سلاح أبيض وذلك في القطامية.

وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي ، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 6 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المُتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي بحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وأثبث تقرير المهماوي الكيماوي أن لفافات المُخدرات وعددها 25 احتوت على مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين ووزنوا 11 جراماً