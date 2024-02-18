أزهر الغربية ينظم ندوة بعنوان "التكنولوجيا بين السلبيات والإيجابيات وأثرها على المجتمع"

أقام مكتب النشاط الطلابي بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، ندوه بعنوان "التكنولوجيا بين السلبيات والإيجابيات وأثرها على المجتمع والأسرة"، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحادات الطلابيه للفتيات للعام الدراسي 2023 /2024م، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبإشراف إدارة رعاية الطلاب.

وشارك في الندوة الدكتور حسن محمد عيد، مدرس الفقه المقارن بكليه الشريعه والقانون بطنطا جامعه الازهر الشريف، والدكتور محمد النشرتي والدكتور سعيد ابو حطب، مدير التعليم الابتدائي، و اماني ابراهيم و اشرف النويهى، و السيد غيط، مسؤولي الأنشطة الطلابية، و السيد فاضل مدير إدارة طنطا التعليمية.

وناقش الدكتور حسن عيد فكرة أساسية وهي تنمية الوعي لدى الطالبات بالواجبات والمسئوليات التي تقع على عاتق مستخدمي التكنولوجيا الحديثة، وكذلك ضرورة أخذ المعلومات من مصادر موثوق بها منعا لإنتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، ضرورة اتباع إجراءات السلامة الرقمية، وأن المعيار الأساسي هو القيم الدينية والتي تحكم تعاملاتنا سواء باستخدام الوسائل التكنولوجية أو بدونها.

ومن جانبه اشار الدكتور محمد النشرتي إلى أن التعليم الأزهري يجمع بين أمور الدين والدنيا ويهدف إلى إخراج اجيال واعيه مثقفه قادره على مواجهة التحديات والأفكار المتطرفة والرد عليها.

وتخلل الندوة العديد من الأسئلة للطالبات والتي دلت على المستوي الفكري والثقافي العالي لديهن وكذلك رغبتهن في الاستفادة القصوى من الندوة فعليهن يقع عاتق نقل الخبرات التي اكتسبت أثناء الندوه الي باقي الطالبات بالمعاهد الأزهرية، وفي ختام الندوة قدمت منطقة الغربية شهادة تقدير للدكتور حسن عيد على مشاركاته المتميزه والمؤثرة.