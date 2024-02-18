5.5 مليار دولار عجز ميزانية الكويت في 9 أشهر

أظهرت وثيقة حكومية، اليوم الأحد، أن الميزانية العامة فى الكويت سجلت عجزا قدره 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار) في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية، في مؤشر على احتمال أن يأتي العجز للعام بأكمله أقل من المبلغ المتوقع عند 6.8 مليار دينار.

الكويت

وتبدأ السنة المالية فى الكويت أول أبريل وتنتهي في 31 مارس .

وكشف تقرير المتابعة الصادر عن وزارة المالية فى الكويت أن الإيرادات الفعلية بلغت حوالي 15.4 مليار دينار خلال (50 مليار دولار) الفترة من أول أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2023 في حين بلغ الإنفاق 17.17 مليار دينار (55.8 مليار دولار)، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغت الإيرادات النفطية فى الكويت حوالي 14.27 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.17 مليار دينار.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض، مؤشرها العام 46ر28 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7305 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر220 مليون سهم عبر 12816 صفقة نقدية بقيمة 11ر52 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 20ر6 نقاط ليبلغ مستوى 89ر6013 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 %من خلال تداول 3ر108 ملايين سهم عبر 7109 صفقات نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 70ر39 نقطة ليبلغ مستوى 73ر7999 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 %من خلال تداول 4ر112 مليون سهم عبر 5707 صفقات بقيمة 15ر36 مليون دينار كويتي.