الأسهم اليابانية: مؤشر بورصة طوكيو يسجل أفضل أداء منذ 26 عاما

سجل المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 31 يناير، أفضل أداء لشهر يناير/كانون الثاني منذ 26 عاماً بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة التي قادتها أسهم شركات الرقائق.

الأسهم اليابانية



وتعافى المؤشر نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية من خسائر حادة بلغت 1% في التعاملات المبكرة لينهي اليوم مرتفعا 0.61% إلى 36286.71 نقطة، ليزيد مكاسبه لهذا الشهر إلى 7.77%، وهي أفضل بداية له للعام منذ الارتفاع بنحو 9% في يناير/كانون الثاني 1998.



وبذلك يعد المؤشر نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية الأفضل أداء على مستوى العالم، متجاوزا مكاسب بنسبة 3.3% لكل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.



ويظل المؤشر نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية حاليا منخفضا بنحو 1.9% عن ذروة 34 عاما البالغة 36984.51 نقطة المسجلة في 16 يناير/كانون الثاني، مدفوعا بمزيج من تدفقات المستثمرين الأجانب من الصين وضعف الين المعزز للأرباح والحماس بشأن إصلاحات حوكمة الشركات إلى جانب الزخم الهائل.

في أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وساعدت الشركات ذات الثقل في صناعة الرقائق على انخفاض المؤشر نيكاي في وقت مبكر، متأثرة بالنتائج المالية المخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت وأدفانسد مايكرو ديفايسز. ومع ذلك، فقد قلصوا خسائرهم في جلسة بعد الظهر.



وخسرت شركتا صناعة معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست ما يزيد قليلا عن 0.4%، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 0.84%.