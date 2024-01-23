البورصة الهندية تصبح رابع أكبر بورصة في العالم

تجاوزت البورصة الهندية بورصة هونغ كونغ من حيث القيمة السوقية لتصبح في المرتبة الرابعة عالمياً، ويعكس تقدّمها تفاؤل المستثمرين العالميين المتزايد بفرص الهند الاقتصادية.

البورصة الهندية

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة الهندية عند مستوى نحو 4300 مليار دولار الاثنين، متجاوزة بنسبة قليلة القيمة السوقية في هونغ كونغ البالغة 4290 مليار دولار.

ويأتي التحوّل في التسلسل العالمي بعدما شهدت البورصة الهندية عاماً استثنائياً في 2023، عزّزته زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي وزيادة السيولة .

في العام 2023، ارتفع مؤشر "نيفتي 50" في البورصة الهندية بنسبة بلغت نحو 20%، مسجلاً تصاعداً للعام الثامن على التوالي.

سوق هونغ كونغ

سوق هونغ كونغ

وسجّل مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية في هونغ كونغ تراجعاً بنسبة بلغت نحو 14%، بحسب الاسواق العربية.

وسجّل سوق هونغ كونغ خسائر للعام الرابع على التوالي، في حين سحب مديرو أموال مليارات الدولارات بسبب مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وعلى مدى العامين الماضيين، زادت الضغوط السياسية أيضًا على المستثمرين الأميركيين لتقليل تعاملهم مع الشركات الصينية.

وقال مدير المحفظة في بنك "جي بي مورغان" الخاص راشمي غوبتا في بيان مؤخراً "نعتقد أن الهند تقدّم بعض الفرص الأكثر إثارة للاهتمام على المدى الطويل".

ورأى أنّ الهند تجمع مزايا عديدة: دعم سياسي "كبير" للنمو، و"ديناميكيات ديموغرافية فريدة" و"إمكانات أفضل للنمو الاقتصادي والأرباح".