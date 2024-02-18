تفاصيل ضبط 43 قضية إتجار في العملات الأجنبية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 43 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.

يأتي ذلك ​​استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفى سياق أخر فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة (30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.