فساد بـ مستشفى قويسنا المركزى والنيابة الإدارية تحقق

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ مستشفى قويسنا المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى.

قام المستشار هاني معوض مدير النيابة الإدارية بقويسنا بتشكيلِ فريق من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من: المستشار مصطفى أمين، ومحمد طلعت رئيس النيابة، ومحمد عنبر وكيل النيابة، وسمر الشيخ وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.

وقرر المستشار مصطفى أمين: تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص كافة أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بكافة ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.

وبالعرض على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.