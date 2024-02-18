"صبحي" يُجري لقاءً حوارياً موسعاً مع الكيانات الشبابية وأعضاء برلماني الطلائع والشباب بالدقهلية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكيانات الشبابية في محافظة الدقهلية، خلال لقاء حواري مفتوح، داخل القاعة الرئيسية بالمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بالانابة عن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

ويأتي عقد اللقاء، ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الدقهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال اللقاء، أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، موضحاً قيام الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تمويل بعض المشروعات وتنفيذها بمراكز الشباب بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات بما يخدم الشباب المصري.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعياً الشباب إلي المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وطالب وزير الشباب بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيراً إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

أشاد "صبحي" بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية داخل المحافظة، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء تم تكريم عدداً من الأبطال الرياضيين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ألعاب ألعاب القوي والتي شاركت في منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، النسخة السابعة بمدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وهن: “نور عبده عبد الحميد، رحمة عادل أحمد، آية وليد الدياسطي، بمرحلة الشباب بالمشروع، وشهد كامل السيد من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ومنضمه حالياً بمرحلة الصفوة بوزارة الشباب والرياضة.

وحققت اللاعبه نور عبده ذهبية مسابقة السباعي مركب وفضية الوثب الطويل، وحققت اللاعبه ايه وليد الدياسطي ذهبية مسابقة الوثب العالي، وفضية الوثب الثلاثي، كما حققت اللاعبه رحمه عادل برونزية 400 متر حواجز، بالإضافة إلى تحقيق اللاعبه شهد كامل السيد برونزية السباعي مركب.