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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مروان حمدي يقود تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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مولر على رأس تشكيل بايرن ميونخ مام بوخوم

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

بينما جاءت مقاعد البدلاء لبيراميدز أمام الاتحاد السكندري، كالتالي:

أحمد ميهوب، كريم حافظ، أحمد فتحي، إسلام عيسى، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، محمود زلاكة، أحمد توفيق، فيستون ماييلي.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يأتي في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 وتلقي الخسارة في مواجهة وحيدة.

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