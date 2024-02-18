مولر على رأس تشكيل بايرن ميونخ مام بوخوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن تشكيل مواجهة بوخوم، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة بوخوم أمام نظيره بايرن ميونخ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، ليروي ساني، توماس مولر.

ويعاني بايرن ميونخ خلال الفترة الأخيرة على صعيد النتائج، حيث تلقى الخسارة من نظيره لاتسيو بهدف نظيف، بينما خسر من باير ليفركوزن بثلاثة أهداف نظيفة في البونديسليجا.