إحالة أوراق عامل أنهى حياة زوجته للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، أوراق عامل زراعى لفضيلة مفتى الديار المصرية وحددت جلسة الثانى من دور انعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم لإدانته بإنهاء حياة زوجته بدائرة مركز فاقوس.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 21626 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 2393 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م ح ح" 40 عاما، عامل زراعى، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى يوم 23 أبريل الماضى، وبدائرة مركز فاقوس، قتل زوجته المجنى عليها "هبة إبراهيم" بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجنى عليها هى من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.