هدد بنشر صور فتاة .. معاقبة عامل بالسجن 10 سنوات بجرجا

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأحد، المتهم "م . س"، عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ن . ا" بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، وأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس مباحث وحدة مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إبتزازها بطلب مبالغ مالية وتهديدها بنشر صور خاصة بها على الفيس بوك في حالة رفضها .





وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ وجرى ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهم تهديد المجني عليها وإفشاء أمور خادشة والشرف بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها مقابل مبالغ مالية .





وأحالته النيابة العامة محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .