وزير الشباب والرياضة يهنئ سمر حمزة بذهبية بطولة كليبان الدولية للمصارعة



تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلي الإتحاد المصري للمصارعة؛ بالتهنئة القلبية، بعد فوز بطلتنا سمر حمزة بالمبارة النهائية وتغلبها على بطلة الصين وحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية.



وأكد الوزير تقديم كامل الدعم للاعبة سمر حمزة وباقي زملائها في منتخب المصارعة في تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة لهم الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى هناك متابعة دقيقة من الوزارة مع اتحاد المصارعة وجميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص توفير احتياجات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتهيئة الأجواء لهم للتركيز في تدريباتهم لاسيما مع اقتراب موعد أولمبياد باريس.



يذكر أن منتخب المصارعة النسائية يخوض معسكرًا مغلقًا بالسويد حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري والذي يضم: سمر حمزة، ندي مدنى، وتواجد محمد طلبة مديرًا فنيًا.





