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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

انتظرعرضه بدور السينما قريبًا

الفنان الشاب هشام حسين : سعيد بمشاركتي في فيلم "الغربان"

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل الفنان الشاب هشام حسين حاليا تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد " الغربان "، بطولة النجم عمرو سعد، ومي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون ، صفاء الطوخي ، و إخراج ياسين حسن.

 

 


الفيلم الذي يعد الأضخم انتاجيا ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق ، في أربعينات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.
و من جانبه أكد الفنان هشام حسين سعادته بالمشاركة بالتمثيل في فيلم " الغربان " ، لافتا أن عمله كضابط شرطة سابق ساعده في تنفيذ عدد من المشاهد  التي تطلب تدريبات بدنية خاصة ، فضلا عن صعوبة التجربة التي تطلبت بذل جهد مضاعف علي كافة المستويات .

 

 


وأضاف هشام حسين أنه ينتظر  عرض الفيلم الذي دخل مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في دور السينما قريبا ، مؤكدا انتظاره لهذا الحدث الذي يعد تجربة فارقة في مسيرته الفنية كممثل خاصة لما بذله من تدريبات و تمارين خاصة ساعدته في تنفيذ مشاهد الأكشن بالفيلم .

الجدير بالذكر أن الفنان هشام حسين - ممثل مصري - مواليد القاهره في ١٧ مايو عام 1987 - شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية - كان يعمل ضابطا بالشرطه المصريه قبل تفرغه للتمثيل منذ سنوات قريبة بعد اجتيازه لعدد من الورش في مجال التمثيل بإشراف وتدريب متخصصين في إعداد الممثل .
ومن أهم الاعمال التي شارك فيها في المسرح شارك بالتمثيل في العرض المسرحي (ألف عيله وعيله ) كتابه واخراج خالد جلال ، و في الدراما التلفزيونية شارك بالتمثيل في عده اعمال أبرزها (الاختيار ج3 - بابا المجال - النمر -  رانيا و سكينة ) و مسلسل" حرب " الذي يعده هشام حسين علامة فارقة في مسيرته كممثل لتميز دوره بالعمل الذي قام ببطولته النجمين أحمد السقا و محمد فراج .
ويشارك  هشام حسين حاليا بتصوير دوره في عدد من المسلسلات  المنتظر عرضها خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ .

 

الجريدة الورقية