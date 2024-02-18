الفنان الشاب هشام حسين : سعيد بمشاركتي في فيلم "الغربان"

انتظرعرضه بدور السينما قريبًا

يواصل الفنان الشاب هشام حسين حاليا تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد " الغربان "، بطولة النجم عمرو سعد، ومي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون ، صفاء الطوخي ، و إخراج ياسين حسن.



الفيلم الذي يعد الأضخم انتاجيا ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق ، في أربعينات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.

و من جانبه أكد الفنان هشام حسين سعادته بالمشاركة بالتمثيل في فيلم " الغربان " ، لافتا أن عمله كضابط شرطة سابق ساعده في تنفيذ عدد من المشاهد التي تطلب تدريبات بدنية خاصة ، فضلا عن صعوبة التجربة التي تطلبت بذل جهد مضاعف علي كافة المستويات .



وأضاف هشام حسين أنه ينتظر عرض الفيلم الذي دخل مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في دور السينما قريبا ، مؤكدا انتظاره لهذا الحدث الذي يعد تجربة فارقة في مسيرته الفنية كممثل خاصة لما بذله من تدريبات و تمارين خاصة ساعدته في تنفيذ مشاهد الأكشن بالفيلم .

الجدير بالذكر أن الفنان هشام حسين - ممثل مصري - مواليد القاهره في ١٧ مايو عام 1987 - شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية - كان يعمل ضابطا بالشرطه المصريه قبل تفرغه للتمثيل منذ سنوات قريبة بعد اجتيازه لعدد من الورش في مجال التمثيل بإشراف وتدريب متخصصين في إعداد الممثل .

ومن أهم الاعمال التي شارك فيها في المسرح شارك بالتمثيل في العرض المسرحي (ألف عيله وعيله ) كتابه واخراج خالد جلال ، و في الدراما التلفزيونية شارك بالتمثيل في عده اعمال أبرزها (الاختيار ج3 - بابا المجال - النمر - رانيا و سكينة ) و مسلسل" حرب " الذي يعده هشام حسين علامة فارقة في مسيرته كممثل لتميز دوره بالعمل الذي قام ببطولته النجمين أحمد السقا و محمد فراج .

ويشارك هشام حسين حاليا بتصوير دوره في عدد من المسلسلات المنتظر عرضها خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ .