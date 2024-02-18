البورصة تواصل الصعود وتربح 8.4 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاحد مستهل تعاملات الأسبوع موجة صعودها مدعومة بعودة مشتريات المستثمرين.

وشهد رأس المال السوقي ارتفاعاً للأسهم بقيمة18 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 2.049.4 تريليون جنيه.

كم ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوي 29003نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%

وصعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.89%.