طارق عبد العزيز يطالب بتدخل الرئيس لانقاذ الصناعة

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الصناعه التي باتت مرض مزمن ولم تستطع الحكومات معالجته ومن ثم فليس لنا غيرة نلجا لة بعد ان بات الملاذ الاخير لنا لحل المشكلات ، موضحا بان الصناعة ليست غريبة علي المصريين فهي موجود منذ زمن الفراعنه ، ولكن الان اصبحت تعاني الامرين .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم بان الوزير احمد سمير جاي علي عملية تدمير سابقه ممنهجه واصبحت الصناعه ماشيه بمنهج " اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب " لانه بقي في كلام حلو يتقال في البرامج والموتمرات وعلي امر الواقع هناك قوي هادمه للصناعه

وتابع عبد العزيز كان لدينا صناعات قائمه مثل الغزل والنسيج تكفي للسوق المحلي بيعنا اراضيها وكهنا مكنها ، وصناعه الاسمده صناعه النقل في وادي حوف وحلوان و النصر للصناعات جميعها كانت صناعات قائمه منتجه مربحه

ولفت عبد العزيز لو عايزين استثمار صناعي من الخارج لابد من اقرار ضمانات لا المستثمر لن مستمثر الا اذا تاكد انه يوجد امان علي مكاسبة وعلي استثماراته بخطط مدروسه فالامر خطير واطالب يتدخل الرئيس لانقاذ الصناعه .