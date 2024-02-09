ختام فاعليات مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالشراكة مع الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب؛ مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس، بمشاركة ١٠٠ عضو من أعضاء النموذج.

وقد تم تنفيذ المُلتقيات على مدار يومين بقاعة الشهيد العميد أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي، بواقع ٥ جلسات تدريبية هم : تدريب مهاري على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وإدارتها وانهائها، نظام الحديث في الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية، عقد جلسة برلمانية متكاملة.

وألقى المحاضرات الدكتور علوم حميدة، مدير المكتب الفني للأمين العام لمجلس النواب المصري، بإشراف منار عادل مسؤل برلمان الشباب، ورؤيات مصطفى مسؤل برلمان الطلائع.

واستهدفت المُلتقيات البرلمانية؛ تأهيل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وإكسابهم الجانب المعرفي والمهاري والتخصصي، وذلك قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء فى الفصل التشريعى، من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، والتوعية السياسية بأسلوب علمي، ونشر الوعى السياسي لدى الشباب، وتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار، والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.