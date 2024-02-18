رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه السكساكا بطما تمهيدًا لتشغيلها

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه السكساكا السطحية، والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٥ ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم فيما يقرب من 400 الف نسمة بمدينة طما وقراها، وذلك للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة وبتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

وأكد رئيس مياه سوهاج، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لأعمال إصلاح خط انحدار المياه والذى يقوم بربط الخزان الأرضى وخزان المياه المناول والتى من المقرر الانتهاء منه فى منتصف مارس القادم بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه دون التاثير على تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين.