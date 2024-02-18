إنطلاق مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني بمعاهد سوهاج الأزهرية ‏

انطلقت بمعاهد سوهاج الأزهرية تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ‏فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024م بمختلف ‏المراحل التعليمية.‏

وتتناول أنشطة وفعاليات المبادرة هذا الأسبوع قيمة «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال خلال الفترة من 17 ‏فبراير حتى 14 مارس، وتتناول المرحلة الابتدائية قيمة «الإحسان»، بينما تتناول المرحلتين الإعدادية ‏والثانوية قيمة «التراحم» خلال الفترة من 17-29م فبراير الجاري.‏

يذكر أن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من ‏إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على ‏نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.‏