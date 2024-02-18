إنطلاق مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني بمعاهد سوهاج الأزهرية
انطلقت بمعاهد سوهاج الأزهرية تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024م بمختلف المراحل التعليمية.
وتتناول أنشطة وفعاليات المبادرة هذا الأسبوع قيمة «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال خلال الفترة من 17 فبراير حتى 14 مارس، وتتناول المرحلة الابتدائية قيمة «الإحسان»، بينما تتناول المرحلتين الإعدادية والثانوية قيمة «التراحم» خلال الفترة من 17-29م فبراير الجاري.
يذكر أن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.