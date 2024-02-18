لقاءات داخل الوزارات لرفع وعي العاملين بقضايا تمكين المرأة 

عقد المجلس القومي للمراة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الوزارات و الهيئات التابعه في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمر علي مدار يومين بحضور السادة رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

وعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية الاهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومتابعه المؤشرات فى مراجعه النصف مدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح اهميه تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهوريه المعلنه فى مؤتمرات المجلس السنويه واللقاءات ذات الصله لما لها من اهميه فى تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية فى ظل تحقيق رؤيه مصر٢٠٣٠ المحدثه.

ثم قامت الوزارات باستعرض ما تم تنفيذة من تدخلات و برامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة الي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023/2024.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا تمكين المرأة واليات عمل الوحدة ، بالاضافة الي تنفيذ انشطة بشكل تشاركى بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التى نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التي تستهدف العاملين من الجنسين وابناءهم لتحسين صحة المرأة والاعلان عن الجهود التى تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا ابراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التى تصدرها الوزارة، بالاضافه الى ادراج اعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الاناث في الانشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية لاعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.، كذلك انشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات.الحرفيات من خلال انشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق اونلاين.