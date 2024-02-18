القابضة للمطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات

(القاهرة ٢٠٢٤)

مع اقتراب بدء فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا والمقرر اقامته في القاهرة في الفترة من ٢٤ فبراير وحتي ١ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران ؛ تواصل لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لإستضافة هذا الحدث الهام .



أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة توجيهات بضرورة توفير كافة الامكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.

والجدير بالذكر ان اللجنة التنظيمية للمؤتمرفي الشركة القابضة تتابع علي مدار الساعة كافة الجوانب التسويقية والمالية والاعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والاشراف علي الانشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لاخراج الحدث بشكل مميز .