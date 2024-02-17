مصر للطيران تشارك فى معرض OTM السياحى الدولى بالهند

بحضور السفير المصرى وإقبال الشركات الهندية المهتمة بمقصد مصر السياحى

شاركت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى بجناح متميز بمعرض OTM السياحى الدولى بمدينة مومباى بالهند.. وخلال فعاليات المعرض عقد وفد مصر للطيران والذى ضم رشا عبدالمنعم مدير مكتب مصر للطيران بمومباى، وعمرو على مدير مكتب مصر للطيران بالعاصمة دلهى، ومحمود عصمت مدير عام السياحة بقطاع السياحة (الكرنك) وحمدى نبيل رئيس قسم سياحة آسيا بقطاع السياحة (الكرنك).

ومن خلال الجناح بالمعرض تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع كبرى شركات السياحة ومنظمى الرحلات بالإقليم لتنشيط حركة السياحة والسفر إلى مصر خلال الفترة القادمة، كما شهد المعرض عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية وعدد من اللقاءات الإعلامية والمهنية بين الجانبين المصرى والهندي.. وحضر المعرض السفير وائل حامد سفير مصر بدلهى والسفيرة نجلاء الظواهرى قنصل عام مصر فى مومباى وكذلك مستشارون بهيئة تنشيط السياحة المصرية.. وشهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا من جانب الشركات الهندية المهتمة بالمقصد السياحى المصرى خاصة بعد افتتاح خط مباشر لمصر للطيران إلى العاصمة دلهى بالإضافة إلى خط مومباى، فضلًا عن إجراء مباحثات حول سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.