مصر للطيران تنفى إصدار تذاكرها بالعملة الأجنبية

أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران بيان توضيحي حول ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى.

وجاء فيه: في ضوء ما نشر علي بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى فإن مصر للطيران تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى والتى تنص على الأتى:





١- إصدار تذاكر الطيران من داخل جمهورية مصرالعربية والتى تبدء من جمهورية مصرالعربية إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصرى).



٢- عدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية.