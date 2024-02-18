إنطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، اليوم الأحد ، تحت شعار حقك تنظمي، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، في مدن وقرى المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة التنشيطية ، تهدف للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع المواطنين ، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، ورفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية ، على معدلات التنمية .

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا ، ان الحملة التشيطية ، تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي ، على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مشيرة ، إلى ان الحملة تنفذ على مرحلتين .

وتبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد بمراكز ، بنى مزار ، ومطاى، وسمالوط، وديرمواس ، شمال وجنوب المنيا ، على أن تبدأ المرحلة الثانية، يوم السبت المقبل ٢٤ فبراير الجارى بمراكز ، المنيا، والعدوة، ومغاغة، وابوقرقاص ، وملوى .