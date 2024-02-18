الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

الحملة التنشيطية
الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، اليوم الأحد ، تحت شعار حقك تنظمي، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، في مدن وقرى المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة التنشيطية ، تهدف للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع المواطنين ، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، ورفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية ، على  معدلات التنمية .

وأوضحت  الدكتورة وفاء بدوي مدير عام  إدارة تنظيم الأسرة  والصحة الإنجابية بالمنيا ، ان الحملة التشيطية ، تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة  بالمجان ، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي ، على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مشيرة ، إلى ان الحملة تنفذ على مرحلتين .

وتبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد بمراكز  ، بنى مزار ، ومطاى، وسمالوط، وديرمواس ، شمال وجنوب المنيا ، على أن تبدأ المرحلة الثانية، يوم السبت المقبل ٢٤ فبراير الجارى بمراكز ، المنيا، والعدوة، ومغاغة، وابوقرقاص ، وملوى .

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