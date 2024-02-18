موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر مارس.. يكثف أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من أكثر من 11 مليون مواطن البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تبلغ 15%.

صرف معاشات شهر مارس 2024

وفي السياق يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024 اعتبارا من يوم 1 مارس 2024، ويستمر 6 أيام، ويستطيع المواطن الحصول على المعاش من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، و منافذ البريد المصرى، و فروع بنوك والبنوك التجارية، وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

جدول صرف معاشات شهر مارس

من يتقاضي معاش أكثر من 1000 جنيهيومي 1 و2 مارس 2024

من يحصل على معاش أكثر من 2000 جنيهيومي 3 و4 مارس 2024

من يتقاضى معاش أكثر من 3000 جنيه يومي 5 و6 مارس 2024