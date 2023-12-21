التفاصيل الكاملة لتغيير جهة صرف المعاش

تغيير جهة صرف المعاش، يكثف أصحاب المعاشات البحث عن التفاصيل الكاملة عن تغيير جهة صرف المعاش، حيث أكدت الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، أنه يجوز لصاحب المعاش تعديل جهة الصرف على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.

تغيير جهة صرف المعاش

ويمكن تغيير جهة صرف المعاش، من خلال تقديم طلب لتعديل جهة صرف المعاش​، و التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها المواطن وإرفاق جميع المستندات المطلوبة كالتالي:

توفر الأوراق المطلوبة لتغيير جهة صرف المعاش

في حالة كانت جهة صرف المعاش الحالية أحد البنوك يجب إحضار موافقة من البنك على ايقاف المعاش.

في حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يجب إحضار موافقة من البنك على تحويل المعاش.

في حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يجب إحضار صورة كارت ميزه .

في حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد يجب إحضار خطاب من البريد موضح به رقم الحساب.​

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

يمكن صرف المعاش عبر الحسابات الجارية بالبنوك، وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب هيئة البريد، بنوك القرى، والبنوك التجارية.