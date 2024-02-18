الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لمدة عام ونصف.. بريطانيا تمدد "فترة السماح" للاجئين الأوكرانيين

الاجئين الأوكرانيين
الاجئين الأوكرانيين

كشفت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، عن أن بريطانيا ستمنح تمديدا إضافيا لمدة 18 شهرا لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إنه اعتبارا من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الهجوم الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا، وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.

وقال وزير الهجرة توم بورسلاف في بيان: "يوفر مخطط تمديد التأشيرة الجديد اليقين والطمأنينة للأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار هذه الحرب، وسنواصل توفير ملاذ آمن للفارين من الصراع".

ولدى بريطانيا برنامجان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما للذين لديهم عائلات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة، والآخر يسمح للبريطانيين بتوفير الإقامة للفارين من الحرب، مع اقتراب الهجوم الروسي لأوكرانيا من دخول عامه الثالث.

وقالت وزارة الداخلية إن التمديد سيفيد أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.

وفي إطار جهودها لدعم أوكرانيا في جهودها العسكرية، قالت بريطانيا أيضا إنها ستزود كييف بآلاف الطائرات المسيّرة، وحثت المشرعين الأميركيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء آخرين.

مواد متعلقة

بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن يحسم وقف إطلاق النار في غزة

في الإمارات.. أزمة بسبب ثمن تقديم طلب المُساعدة "أونلاين"

حرب غزة.. القصف مستمر في شرق رفح وخان يونس

تغريدة مثيرة للجدل من نتنياهو لشعبه

جماعات حقوقية تحذر من التنقيب عن الغاز قبالة ساحل غزة

ورقة ضغط أميريكة على إسرائيل مقابل الموافقة على تزويدها بذخائر دقيقة

الجارديان: آن الآوان لاطلاق سراح البرغوثي

وضع رفح تحت التدابير السابقة.. تحليل لحكم العدل الدولية بشأن عمليات إسرائيل جنوب غزة
الجريدة الورقية