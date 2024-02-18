للصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة العبور بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية اليوم، أن شركة الكهرباء سوف تقوم بعمل صيانة لأكشاك الكهرباء اليوم الأحد الموافق 2024 - 2 - 18 من الساعة 10 صباحأ حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأضافت المحافظة في بيان لها أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي:_الحى الخامس اكشاك أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ ، ٥ أ)، وفى البلوكات الآتية..

(١٦٠٤٤، ١٦٠٤٥، ١٦٠٤٦، ١٦٠٤٧، ١٦٠٤٨، ١٦٠٥١، ١٦٠٥٢، ١٦٠٥٣، ١٦٠٥٤، ١٦٠٥٥) وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.