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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

للصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة العبور بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت محافظة القليوبية اليوم، أن شركة الكهرباء سوف تقوم بعمل صيانة لأكشاك الكهرباء اليوم الأحد الموافق 2024 - 2 - 18 من الساعة 10 صباحأ حتى الانتهاء من أعمال الصيانة. 

وأضافت المحافظة في بيان لها أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي:_الحى الخامس اكشاك أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ ، ٥  أ)، وفى البلوكات الآتية..
(١٦٠٤٤، ١٦٠٤٥، ١٦٠٤٦، ١٦٠٤٧، ١٦٠٤٨، ١٦٠٥١، ١٦٠٥٢، ١٦٠٥٣، ١٦٠٥٤، ١٦٠٥٥) وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

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