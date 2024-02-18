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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة

الطقس
الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تحسن تدريجي في حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبلة على كافة الأنحاء فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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شبورة مائية كثيفة 


وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضًلا عن تكون فرص لسقوط الامطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط للرياح 


وتابعت، هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة 
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
القاهرة الكبرى العظمى 19 والصغرى 12
الوجه البحري العظمى 19 والصغرى 12
السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 10
جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 18
شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 07
جنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 11
الاسكندرية العظمى 18 والصغرى 10
المنصورة العظمى 18 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12
طنطا العظمى 19 والصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15

أسيوط العظمى 21 والصغرى 07

المنيا العظمى 21 والصغرى 06

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