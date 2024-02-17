الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بمجرد غياب أشعة الشمس مساء يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، حيث يكون الانخفاض ملموسا ومحسوسا ساعات الليل المتأخرة وفترات الفجر الصباح الباكر، وتكون الأجواء مساء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، وتكون فرص الأمطار متوفرة ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، محافظتي مرسى مطروح والأسكندرية.

الأمطار متوقع أن تسقط اليوم ستكون بشكل متقطع

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية» أن الأمطار متوقع أن تسقط اليوم ستكون بشكل متقطع وعلى فترات على مدار اليوم، ومن المتوقع ألا تؤثر على الأنشطة اليومية، خصوصا في المحافظات الساحلية لأنها ستكون أكثر تأثرا بالأمطار، مثل محافظات مطروح والأسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وتمتد الأمطار بكميات أقل وستكون خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب الوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار قد تصل للقاهرة الكبرى

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار قد تصل للقاهرة الكبرى بشكل خفيف، وتستمر فرص الأمطار غدا الأحد، ولكن الحالة الجوية تتحسن بشكل تدريجي من الغد، ويشهد يوم الاثنين استقرار تام بالأحوال الجوية وبداية ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، مشددة على أن الطقس شديد البرودة مساء والفارق بين درجات الحرارة مساء وصباحا واضح بشكل كبير.

وكشفت غانم أنه على مدار هذا الأسبوع تهدأ سرعات الرياح ولن تكون مؤثرة على حركة الملاحة البحرية ولن يكون هناك إثارة للرمال والأتربة.