بيريرا: لدي خطة لتواجد حكام مصريين في كأس العالم

تحدث فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن خطته لتواجد التحكيم المصري في كأس العالم 2026.

أضاف فيتور بيريرا في تصريحات عبر القناة الأولى: "كان لدي خطة بتواجد حكمين مصريين على الأقل في كأس العالم2026 لكن ليس كل شئ نريده أو نخطط له يحدث!".

وواصل: "في الوقت الحالي وقبل كأس العالم2026 أفكر كثيرا فيما قدمته كان لدي هدفا أو رغبة في تجهيز ثنائي يكون في كأس العالم من التحكيم المصري لكن دعنا نتفق أن هناك 37 دولة لا يعلمون هل حكامهم سيتواجدون أم لا".

وأتم بيريرا تصريحاته:" افكر فيما قدمته في مصر منذ قدومي وافكر كثيرا ولدي رغبة في ان يكون هناك حكمين مصريين في كأس العالم المقبل".