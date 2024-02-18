اتهامات باحكام بالتبديد والتحرش ..من هو محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر

خلال الساعات القليلة الماضية ، ضبطت الأجهزة الأمنية، محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، لصدور حكمين قضائيين ضده بالتبديد بالحبس سنتين، أحدهما حضوريا عام 2020، والآخر غيابيا، وجار عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتهامات باحكام والتبديد ..من هو محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر

محمد هاشم هو مؤلف وناشر وناشط مصري، أسس دار ميريت للنشر في القاهرة عام 1998 والتي تعد من أشهر دور النشر في مصر.

ولد محمد هاشم في مدينة طنطا عام 1958، وعمل كصحفي ومؤلف، وفي عام 1979 كان هاشم منخرطًا في الحركة الشيوعية المصرية، وتم ضبطه وقتها بتهمة الشيوعية وقلب نظام الحكم وإهانة رئيس الجمهورية.

وفي عام 2020 ألقي القبض على محمد هاشم بعد اتهام شاعرة شابة له بالتحرش بها، وأخلت جهات التحقيق سبيله وقتها بكفالة 5 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالتحرش وهتك عرضها في المحضر رقم 2079 لسنة 2020 عابدين.

