إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بمركز القوصية

أصيب 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق القوصية الصحراوي بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث على طريق القوصية الصحراوى ووجود مصابين.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة على طريق القوصية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن إصابة س.ع أ 62 عاما بكسر بالضلوع وم.ت.ع 58 عاما بكسر فى الضلوع وم.ت.ع 64 عاما بكدمات متفرقة بالجسم وج.ى.ط 40 عاما بغيبوبة تامة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.