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الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بمركز القوصية

حادث القوصية
حادث القوصية

أصيب 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق القوصية الصحراوي بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث على طريق القوصية الصحراوى ووجود مصابين.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة على طريق القوصية الصحراوى.

 

وأسفر الحادث عن إصابة س.ع أ 62 عاما بكسر بالضلوع وم.ت.ع 58 عاما بكسر فى الضلوع وم.ت.ع 64 عاما بكدمات متفرقة بالجسم وج.ى.ط 40 عاما بغيبوبة تامة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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