أحمد دياب يعلق على قرار زيادة الحضور الجماهيري

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على قرار زيادة عدد الجماهير في المباريات إلى٢٠ ألف مشجع ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

تابع: سيتم الإعلان عن جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

أحمد دياب: حسام حسن يمتلك رؤية فنية

أوضح: "الكل يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر وهدفنا جميعا النجاح وتحقيق البطولات وحسام حسن يمتلك رؤية فنية محترمة وعنده خطة منظمة سيعمل بيها".

أضاف: حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية المقرر إقامتها فى مارس بالإمارات ومن الوارد أن يبدأ معسكر منتخب مصر فى توقف شهر مارس قبل موعده وسيتم الإعلان عن الجدول قريبا".