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الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد دياب يعلق على قرار زيادة الحضور الجماهيري

أحمد دياب
أحمد دياب

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على قرار زيادة عدد الجماهير في المباريات إلى٢٠ ألف مشجع ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

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رسميا..20 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري

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التعادل يحسم مباراة بيراميدز و زد في الدوري المصري

تابع: سيتم الإعلان عن جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

أحمد دياب: حسام حسن يمتلك رؤية فنية

أوضح: "الكل يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر وهدفنا جميعا النجاح وتحقيق البطولات وحسام حسن يمتلك رؤية فنية محترمة  وعنده خطة منظمة سيعمل بيها".

أضاف: حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية المقرر إقامتها فى مارس بالإمارات  ومن الوارد أن يبدأ معسكر منتخب مصر فى توقف شهر مارس قبل موعده وسيتم الإعلان عن الجدول قريبا".

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